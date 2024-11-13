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Не только о футболе

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Дзюба дал взрывное интервью и взбесил Генича, клубы КХЛ против драфта, Медведев прервал серию поражений, РПЛ разочарована посещаемостью и другие новости

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Комментарии
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Лена Мисько
Обиделся 🤣
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9 час.
сергей озеров
Как не обидеться,он же единственный,кто в третьей лиге играл))),а тут какой то игрочишка,футбольная псина....Ждем продолжения,зюба генича просто так за псину не отпустит.
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8 час.
Лена Мисько
Запасаемся попкорном
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6 час.

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