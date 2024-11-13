1. Дзюба ураганом прошелся по всем в эпичном интервью «Матч ТВ». Артем не пожмет руку ни Семаку, ни Галактионову: первый, по словам футболиста, не дал ему остаться в «Зените», второй – трусливенький, мнительный, нерешительный.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Дзюба дал взрывное интервью и взбесил Генича, клубы КХЛ против драфта, Медведев прервал серию поражений, РПЛ разочарована посещаемостью и другие новости
- Баны Роши и Литвинова, 4-е поражение СКА подряд, состав сборной России, 8:0 от «Челси», первая победа «МЮ» в ЛЕ, 800 очков Панарина и другие новости
- Продолжение сказки, потенциальные отставки, последний шанс «Крыльев». Это развязка первого круга РПЛ
Свежие комментарии