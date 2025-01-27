ВУ

Варлам Устрялов

у паршынюка тоже большая поддержка в армянии. что говорит о умственном отставании ар в развитии, они голосуют за быдло от своей тупости. За бульбаша люди голосуют от ясного понимания того, что он уже сделал и что он ещё может сделать.