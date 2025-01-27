Политнавигатор Итоговая явка на выборах президента Белоруссии составила 85,70%. Все 5325 участков для голосования закрылись.
Лукашенко набрал больше, чем Путин. Главная интрига: Признает ли Пашинян?
Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
у паршынюка тоже большая поддержка в армянии. что говорит о умственном отставании ар в развитии, они голосуют за быдло от своей тупости. За бульбаша люди голосуют от ясного понимания того, что он уже сделал и что он ещё может сделать.
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15 час.
Eduard
Никто,ни в чьих признаниях не нуждается,тем более от дебилов мира.Их самих никтр не признает!
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15 час.
ОЛЕГЫЧ
Мужики а кто такой пашинян?... это не рдственник панина?
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12 час.
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