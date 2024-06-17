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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе разбил нос в матче с Австрией, ударившись лицом о плечо Данзо. Килиан получил желтую за выход на поле без разрешения судьи и был заменен

Мбаппе разбил нос в матче с Австрией, ударившись лицом о плечо Данзо. Килиан получил желтую за выход на поле без разрешения судьи и был заменен

Сборная Франции играет с Австрией в первом туре группового этапа чемпионата Европы (1:0, второй тайм).

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