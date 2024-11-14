СК заочно обвинил бывших главу СБУ и секретаря СНБО в преступлениях в Донбассе

Следственный комитет РФ заочно обвинил бывших главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова и секретаря СНБО Александра в совершении обстрелов и иных преступлений против мира и безопасности на территории Донбасса.
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