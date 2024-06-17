Лучшие Анекдоты из Питера за 17.06.2024

***** В Москве - шаурма, в Питере - шаверма; В Москве - бордюр, в Питере - поребрик; В Москве - подъезд, в Питере - парадная; В Москве - батон, в Питере - булка; В Москве - деньги, в Питере - шаверма, поребрик, парадная и булка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии