Лучшие Анекдоты из Питера за 17.06.2024

***** В Москве - шаурма, в Питере - шаверма; В Москве - бордюр, в Питере - поребрик; В Москве - подъезд, в Питере - парадная; В Москве - батон, в Питере - булка; В Москве - деньги, в Питере - шаверма, поребрик, парадная и булка.