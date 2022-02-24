Фейсбук не считает Путина правообладателем его же речи

Речь В.В. Путина была трижды (!) заблокирована FacebookДинара Токтосунова, руководитель телеканала RT DE, который вёл собственную прямую трансляцию, рассказала, что Мордокнига всего за час трижды блокировала выступление российского президента.
Речь В.В. Путина была трижды (!) заблокирована FacebookДинара Токтосунова, руководитель телеканала RT DE, который вёл собственную прямую трансляцию, рассказала, что Мордокнига всего за час трижды блокировала выступление российского президента.
Свежие комментарии