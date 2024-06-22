Президент возложил венок к могиле неизвестного солдата

В день памяти и скорби Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата. Солдаты роты Почетного караула установили венок с лентой в цветах российского флага и золотой надписью: «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии