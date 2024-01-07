Reuters: регулятор в Европе одобрил приостановку эксплуатации Boeing 737 MAX 9

Агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) одобрило временную приостановку эксплуатации пассажирских самолетов Boeing 737 MAX 9 до получения результатов проверки в связи с недавним инцидентом с одной из дверей авиалайнера.
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