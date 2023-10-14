Сейчас в топе темы про арабо-израильское противостояние, тем не менее попробую донести один неявный вывод, который представляется достаточно важным в эти дни.
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