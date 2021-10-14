smi.today

1 645 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий
    Под водой живут японцы, разонравилась земля. Русские в Японском море ловят их на мотыля. Те с дельфинами нанежившись ...Лидеры России и Я...
  • Александр Сергеевич Кончеев
    Все-так решил пояснить, почем Саакашвили - Великий Человек. Этот человек, будучи президентом Грузии, превратил страну...Саакашвили расска...
  • Александр Сергеевич Кончеев
    Саакашвили, без всяких сомнений, Великий Человек. Ни одному человеку в мире не удалось сделать то, что сделал он. Это...Саакашвили расска...

Палеонтологи нашли на Урале черепа древних медведей

Палеонтологи нашли на Урале черепа древних медведей

Более десяти принадлежащих древним медведям черепов обнаружили ученые-палеонтологи РАН и Уральского федерального университета (УрФУ) в Прокошевской пещере (Пермский край), 14 октября сообщает пресс-служба УрФУ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх
isAlarm !== null &&