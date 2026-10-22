За десять лет «Полицейский с Рублёвки» перестал быть просто точкой отсчёта для его актёров. Кто-то за это время стал одним из главных лиц российского кино, кто-то так и совмещает съёмки с другой профессией, кто-то выбрал театр или европейские проекты.