ВАР могут разрешить применять при назначении штрафных и угловых. Это обсудят в IFAB

Применение ВАР при назначении угловых и штрафных обсудят в IFAB. © Sports.ru Глава Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем рассказал, что, как ему известно, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается ведением и регулированием правил игры в футбол, попросили рассмотреть возможность расширения сферы применения ВАР при назначении угловых и штрафных ударов.
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