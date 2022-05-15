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Дмитрий Соловьев о прекращении дела об избиении: «Не даю комментариев по этому поводу»

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде Дмитрий Соловьев отказался комментировать информацию о прекращении уголовного дела в отношении избивших его мужчин.

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