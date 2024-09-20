"Это будет бесконечный кишлак". Мигранты почуяли волю. Россия готовит 33 ответных удара

В К Такая гроза да к ночи, засуньте эти удары себе сами знаете куда, поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Вон посмотрите на гейропу, они развели у себя крыс, мышей, клопов,тараканов, и вряд ли их искоренят, а мигранты эта зараза по хлеще!

Владислав Владислав Надо гнать в шею из России наглых, безграмотных мигрантов избывших республик СССР азии и закавказья и никогда таких и подобных им мигрантов в Россию не пускать!