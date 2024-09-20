Мигранты почуяли волю - их ничего не сдерживает, они могут приезжать миллионами и творить что хотят.
"Это будет бесконечный кишлак". Мигранты почуяли волю. Россия готовит 33 ответных удара
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В К
Такая гроза да к ночи, засуньте эти удары себе сами знаете куда, поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Вон посмотрите на гейропу, они развели у себя крыс, мышей, клопов,тараканов, и вряд ли их искоренят, а мигранты эта зараза по хлеще!
Ответить
1 час.
Владислав Владислав
Надо гнать в шею из России наглых, безграмотных мигрантов избывших республик СССР азии и закавказья и никогда таких и подобных им мигрантов в Россию не пускать!
Ответить
1 час.
МГ
Малик Гумеров
Кто лоббирует мигрантов и "тянут" с принятием новых законов против мигрантов,уволить из Думы. - Народ хозяин страны(конституция) , и только народ имеет право и обязан уволнять , или расстрелять своих слуг - чиновников ! Марсиане что ли должны за людей работать , а люди блея как бараны будут только пастись ?
Ответить
43 мин.
Свежие комментарии