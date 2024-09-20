Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Вольф Александр
    ,👍Нет, возвращенец:...
  • Владимир Игнатьев
    Взрывчатка закладывается жидами на заводах в Китае во всё и заранее...Ливан взлетает на...
  • Малик Гумеров
    Кто лоббирует мигрантов и "тянут" с принятием новых законов против мигрантов,уволить из Думы. - Народ хозяин страны(к..."Это будет бескон...

"Это будет бесконечный кишлак". Мигранты почуяли волю. Россия готовит 33 ответных удара

"Это будет бесконечный кишлак". Мигранты почуяли волю. Россия готовит 33 ответных удара

Мигранты почуяли волю - их ничего не сдерживает, они могут приезжать миллионами и творить что хотят.

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Комментарии
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В К
Такая гроза да к ночи, засуньте эти удары себе сами знаете куда, поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Вон посмотрите на гейропу, они развели у себя крыс, мышей, клопов,тараканов,  и вряд ли их искоренят, а мигранты эта зараза по хлеще!
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1 час.
Владислав Владислав
Надо гнать в шею из России наглых, безграмотных мигрантов избывших республик СССР азии и закавказья и никогда таких и подобных им мигрантов в Россию не пускать!
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1 час.
МГ
Малик Гумеров
Кто лоббирует мигрантов и &quot;тянут&quot; с принятием новых законов против мигрантов,уволить из Думы. - Народ хозяин страны(конституция) , и только народ имеет право  и обязан   уволнять , или расстрелять своих слуг - чиновников !                              Марсиане что ли должны  за  людей работать , а люди  блея как бараны  будут только пастись ?
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43 мин.

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