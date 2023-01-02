Шаманка Кажетта рассказала, какой знак зодиака сможет удвоить свои богатства в 2023 году

2023 год подарит отличные возможности одному из знаков зодиака сколотить завидный капитал. По мнению известной шаманки Кажетты, представители этого знака буквально сорвут куш: заработают огромное количество денег и начанут в безбедную жизнь.
2023 год подарит отличные возможности одному из знаков зодиака сколотить завидный капитал. По мнению известной шаманки Кажетты, представители этого знака буквально сорвут куш: заработают огромное количество денег и начанут в безбедную жизнь.
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