В ЯНАО законсервированная станция тропосферной связи стала музеем

Построенная в селе Гыда Тазовского района в 70-е годы прошлого века тропосферная радиостанция «Ока» стала точкой притяжения для местных жителей и одновременно масштабным музеем под открытым небом, рассказали журналисты «Ямал-Медиа».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии