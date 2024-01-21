Руководители и педагоги КВПК “Казачья Слобода” организовали очередной сбор гуманитарной помощи участникам сво.

Было собрано около 2, 5 тонн груза, в состав которого вошли продукты питания, домашняя консервация, медикаменты, средства личной гигиены, обувь, теплые вещи, одеяла, питьевая вода, хозтовары, письма и рисунки воспитанников и родителей клуба.