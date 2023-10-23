10 самых красивых в мире тоннелей из деревьев

Многим из нас остро не хватает в жизни природы. Поэтому так необычайно приятно бывает прогуляться по сказочному живому коридору из сплетенных крон деревьев, буквально окунувшись в природу с головой, будь то улица в центре шумного города, парк или лес.
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