Samsung заменила американский ИИ Google Gemini для китайских Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra на ИИ Baidu – и ничего не изменилось

Функции генеративного ИИ, реализованные в новейших флагманах Samsung Galaxy S24 под общим названием Galaxy AI, работают и в Китае, но есть нюанс: если в глобальных моделях возможности ИИ реализуются за счет Google Gemini, то в китайских Galaxy S24 за их выполнение отвечает местная разработка – Baidu Ernie.