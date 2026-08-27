GM запатентовал встроенную в кресло подушку для шеи

Концерн General Motors запатентовал встроенный в автомобильное кресло подголовник-подушку для шеи. Она призвана заменить отдельную подушку, которую многие автомобилисты докупают и устанавливают самостоятельно для повышения комфорта в дальних поездках.
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