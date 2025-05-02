АдГ заявила, что продолжит защищать себя юридическими средствами от клеветы

Решение ведомства по охране конституции ФРГ (немецкая контрразведка) о признании партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») правоэкстремистской на всей территории стран, является серьезным ударом по демократии.
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