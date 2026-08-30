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Pentagon Strikes Iranian Island Target, In First US Military Action In Weeks

Pentagon Strikes Iranian Island Target, In First US Military Action In Weeks

Pentagon Strikes Iranian Island Target, In First US Military Action In Weeks Update(1615ET): Things have been quiet for many days and weeks on the military front when it comes to the Iran war, but on Sunday there are some emerging reports of new but limited US strikes.

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