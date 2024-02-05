Экс-советник Кучмы Соскин: Украина может достичь перемирия благодаря военным

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинцы смогут добиться перемирия с Россией, если ведущие генералы заставят Владимира Зеленского покинуть пост главы государства.
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