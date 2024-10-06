Sunday Times: итоги выборов в Европе меняют динамику конфликта в пользу Путина

Национально-ориентированные политические партии в Европе, выступающие против поддержки Украины, набирают популярность, что видно на примере "Альтернативы для Германии", "Национального объединения" во Франции и "Австрийской партии свободы".
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