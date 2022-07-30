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«Нетс» ждут, когда Дюрэнт отзовет запрос на обмен

«Бруклин» рассчитывает сохранить форварда Кевина Дюрэнта. По информации инсайдера ESPN Зака Лоу, руководство клуба ждет того момента, когда звездный игрок отзовет свой запрос на обмен.

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