Алла Пугачева опубликовала гневный пост в адрес артистов, которые обвинили ее в крахе карьеры Суббота – святой день для евреев.
«Никто тебе не завидует, клевета только в тебе самой»: Россияне ответили на отповедь Аллы Пугачевой
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕК
Елена Коваль
Какая самооценка!Кричит на всю Вселенную,надеется - убедить....
Ответить
2 час.
Елена Короткова
А вот интересно, какая бы реакция была, если бы Пугачёва в своём бложике с самого начала написала что-нибудь подобное:" Мне уже много лет и хочется спокойной жизни на заработанные и накопленные деньги. И я испугалась, что потеряю свои средства по ошибке вложенные в .......банке. И, наверное, совершила большую ошибку..." А после этого не плевалась бы гноем. Или всё-таки глупа настолько, что не может остановиться, только усугубляя негатив в свой адрес?
Ответить
2 час.
СС
Сергей С
так задёшево всё просрать ))
Ответить
1 час.
Свежие комментарии