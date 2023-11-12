«Никто тебе не завидует, клевета только в тебе самой»: Россияне ответили на отповедь Аллы Пугачевой

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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ЕК
Елена Коваль
Какая самооценка!Кричит на всю Вселенную,надеется - убедить....
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2 час.
Елена Короткова
А вот интересно, какая бы реакция была, если бы Пугачёва в своём бложике с самого начала написала что-нибудь подобное:&quot; Мне уже много лет и хочется спокойной жизни на заработанные и накопленные деньги. И я испугалась, что потеряю свои средства по ошибке вложенные в .......банке. И, наверное, совершила большую ошибку...&quot; А после этого не плевалась бы гноем. Или всё-таки глупа настолько, что не может остановиться, только усугубляя негатив в свой адрес?
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2 час.
СС
Сергей С
так задёшево всё просрать  ))
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1 час.

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