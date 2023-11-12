«Никто тебе не завидует, клевета только в тебе самой»: Россияне ответили на отповедь Аллы Пугачевой

Елена Короткова

А вот интересно, какая бы реакция была, если бы Пугачёва в своём бложике с самого начала написала что-нибудь подобное:" Мне уже много лет и хочется спокойной жизни на заработанные и накопленные деньги. И я испугалась, что потеряю свои средства по ошибке вложенные в .......банке. И, наверное, совершила большую ошибку..." А после этого не плевалась бы гноем. Или всё-таки глупа настолько, что не может остановиться, только усугубляя негатив в свой адрес?