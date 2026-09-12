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Воронежские новости

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Олег Василенко прокомментировал назначение пенальти в матче с «Балтикой»

Олег Василенко прокомментировал назначение пенальти в матче с «Балтикой»

Главный тренер «Факела» Олег Василенко выразил недоумение при назначение пенальти в ворота его команды в матче с «Балтикой», указав на противоречие с прошлыми решениями судей.

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