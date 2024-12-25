Авиаэксперт Смирнов: чайки могли спровоцировать крушение самолета в Актау

Крушение пассажирского самолета в Актау могло произойти из-за столкновения со стаей птиц. Об этом в беседе с RT рассказал председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии