Вендел из «Зенита» прокомментировал жест в матче с «Факелом» и дискриминацию

Полузащитник «Зенита» Вендел прокомментировал свой неприличный жест в матче против воронежского «Факела», объяснив его реакцией на провокации и расистские выкрики с трибун.
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