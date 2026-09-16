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Татар-информ

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Роботы-помощники могут появиться в домах россиян через три-пять лет

Роботы-помощники могут появиться в домах россиян через три-пять лет

Человекоподобные роботы могут появиться в домах россиян в ближайшие три-пять лет. Тесты разнообразных гуманоидных роботов-помощников активно ведутся, сообщил РИА Новости представитель компании «АТМ Альянс» Иван Дубовицкий.

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