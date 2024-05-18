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Сенатор Джабаров: наступление ВС РФ под Харьковом – только начало

Сенатор Джабаров: наступление ВС РФ под Харьковом – только начало

Наступление Вооруженных сил России на Харьковском направлении - это "только начало". Такое мнение в своем Telegram-канале выразил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

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