Сенатор Джабаров: наступление ВС РФ под Харьковом – только начало

Наступление Вооруженных сил России на Харьковском направлении - это "только начало". Такое мнение в своем Telegram-канале выразил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
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