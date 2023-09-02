Мэр Собянин сообщил об открытии Ледового дворца «Крылатское» после капремонта

После капитального ремонта в Москве открыли Ледовый дворец «Крылатское». Как рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин, первый в стране и единственный в Москве крытый каток с конькобежной ареной уже принимает спортсменов на тренировки.