Он ушёл к молодой, а жена обобрала его до нитки и сбежала за бугор: В Сети бурно обсуждают скандальную историю Руслана Нигматулина

Жили они долго и счастливо, а потом. Руслан нашёл молодую, ушёл из семьи и женился заново. Всё это про известного футболиста Руслана Нигматулина, который сегодня остался без имущества и каких-либо средств к существованию.
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