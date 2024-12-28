Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Он ушёл к молодой, а жена обобрала его до нитки и сбежала за бугор: В Сети бурно обсуждают скандальную историю Руслана Нигматулина

Он ушёл к молодой, а жена обобрала его до нитки и сбежала за бугор: В Сети бурно обсуждают скандальную историю Руслана Нигматулина

Жили они долго и счастливо, а потом. Руслан нашёл молодую, ушёл из семьи и женился заново. Всё это про известного футболиста Руслана Нигматулина, который сегодня остался без имущества и каких-либо средств к существованию.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Но  он  её  не обокрал. Это она его, ни дня  не работавшая, ободрала  как липку. А  это подло.
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21 час.
Леонид Руси
Бабы эти ведут себя как прошмандовки...
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20 час.
ВА
Владимир Акулов
Наблюдал  похожую  ситуацию у  супругов  ,  где  все  деньги  зарабатывал  муж ,  а  жена  совсем  не  работала...Построили  огромный  коттедж... После  развода  жена  отсудила  бОльшую  часть  этого  коттеджа...Спрашиваю у бывшей  одноклассницы  :&quot;  Ирина ,  коттедж  ведь  построил  твой  муж...А  я  с  ним  спала  11 лет  ! -  отвечала  жена...Это  тоже  тяжелая  работа  &quot;!
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20 час.

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