ВСУ открыли заградительный огонь по своим военным, бежавшим с позиций

Артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыла заградительный огонь по своим военным, пытавшимся отступить через поле после удара российских расчетов на днепропетровском направлении.
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