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Всегда ли работник, достигший пенсионного возраста, имеет право на трудовую пенсию по возрасту на общих основаниях?

Всегда ли работник, достигший пенсионного возраста, имеет право на трудовую пенсию по возрасту на общих основаниях?

Вопрос 1: Всегда ли работник, достигший пенсионного возраста, имеет право на трудовую пенсию по возрасту на общих основаниях?Ответ: Одним из условий для назначения трудовой пенсии по возрасту по достижении общеустановленного пенсионного возраста (для мужчин - 63 года, для женщин - 58 лет) является наличие стажа работы с уплатой обязательных страхов .

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