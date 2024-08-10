Вопрос 1: Всегда ли работник, достигший пенсионного возраста, имеет право на трудовую пенсию по возрасту на общих основаниях?Ответ: Одним из условий для назначения трудовой пенсии по возрасту по достижении общеустановленного пенсионного возраста (для мужчин - 63 года, для женщин - 58 лет) является наличие стажа работы с уплатой обязательных страхов .