Конкурс юных чтецов провели в Лихославле

12 марта в библиотеке имени Владимира Соколова в Лихославле состоялся муниципальный этап ежегодного Международного конкурса юных чтецов «Живая классика», организованный Управлением образования администрации Лихославльского муниципального округа.
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