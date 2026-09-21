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Когда Европа поймет, что не вывозит войну?

Когда Европа поймет, что не вывозит войну?

Каждое следующее предложение будет хуже предыдущего. На днях киевский режим в очередной раз получил возможность убедиться в правоте этой фразы Владимира Путина.

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