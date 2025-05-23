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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпион Италии не может защитить титул с 2020-го. Последним это делал «Ювентус»

В пятницу победителем Серии А стал «Наполи». Команда Антонио Конте опередила «Интер» на одно очко. Последним клубом, которому удавалось защитить титул, остается «Ювентус».

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