"Хотим сгореть через 13 минут за флаг над Купянском?": Скандальные откровения легендарного английского политика

С ними и воевать не нужно, чуть подождать, набраться терпения и они сгрызут сами себя!

Не стоит предрекать никаких кошмаров, мы любим мирных жителей, даже тогда, когда они уничтожают нас.

ЛК

Любовь Кузьмина

Подлежат ликвидации не народы этих стран вроде Британии, а отдельные "застрельщики". Только целевая ликвидация, спасет наш мир от катастрофы. Если ликвидировать хотя бы одного такого ръяного "застрельщика", то другие наверняка подожмут свои язычки. Чем ликвидировать? Да "Орешками", незаменимая штука и особенно для их подземных бункеров, которые накопаны ими по всему земному шару.