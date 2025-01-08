Царьград Фото: www.georgegalloway.com Франция и Великобритания сегодня — это даже меньше, чем бледные тени самих себя, тогда как Россия находится на пике своего могущества.
"Хотим сгореть через 13 минут за флаг над Купянском?": Скандальные откровения легендарного английского политика
Комментарии
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Игорь Максаков
С ними и воевать не нужно, чуть подождать, набраться терпения и они сгрызут сами себя!
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9 час.
Людмила Свириденко
Не стоит предрекать никаких кошмаров, мы любим мирных жителей, даже тогда, когда они уничтожают нас.
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8 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Подлежат ликвидации не народы этих стран вроде Британии, а отдельные "застрельщики". Только целевая ликвидация, спасет наш мир от катастрофы. Если ликвидировать хотя бы одного такого ръяного "застрельщика", то другие наверняка подожмут свои язычки. Чем ликвидировать? Да "Орешками", незаменимая штука и особенно для их подземных бункеров, которые накопаны ими по всему земному шару.
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4 час.
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