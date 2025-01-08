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  • саша дмитренко
    проблема  не то  что  большевики  подобрали  власть а то как  ей  распорядились,,,эта  дьявольская  идея  разрушить  ...Без Сталина не бы...
  • саша дмитренко
    не  будь  он  на  пике-не  рискнул  бы  расстреливать  кучу  генералов  победителейБез Сталина не бы...
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"Хотим сгореть через 13 минут за флаг над Купянском?": Скандальные откровения легендарного английского политика

"Хотим сгореть через 13 минут за флаг над Купянском?": Скандальные откровения легендарного английского политика

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Комментарии
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Игорь Максаков
С ними и воевать не нужно, чуть подождать, набраться терпения и они сгрызут сами себя!
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9 час.
Людмила Свириденко
Не стоит предрекать никаких кошмаров, мы любим мирных жителей, даже тогда, когда они уничтожают нас.
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8 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Подлежат ликвидации не народы этих стран вроде Британии, а отдельные &quot;застрельщики&quot;. Только целевая ликвидация, спасет наш мир от катастрофы. Если ликвидировать хотя бы одного такого ръяного &quot;застрельщика&quot;, то другие наверняка подожмут свои язычки. Чем ликвидировать? Да &quot;Орешками&quot;, незаменимая штука и особенно для их подземных бункеров, которые накопаны ими по всему земному шару.
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4 час.

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