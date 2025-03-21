"Лживый клоун". Владимир Зеленский отдал приказ бить ракетами по энергетике России. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

АНГЕЛ АНГЕЛ Когда в истории человечества жидохохлы выполняли свои обещания и не только они, но и англосаксы, жидомасоны, СШ, европа и т.д.

Акимова Татьяна А Россия в своей маниакальной упертости договоренностям, опять в дураках.