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Царьград

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"Лживый клоун". Владимир Зеленский отдал приказ бить ракетами по энергетике России. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

"Лживый клоун". Владимир Зеленский отдал приказ бить ракетами по энергетике России. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Таким образом президент Украины нарушил все договорённости о прекращении огня по энергетической структуре двух государств.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Когда в истории человечества жидохохлы выполняли свои обещания и не только они, но и англосаксы, жидомасоны, СШ, европа и т.д.
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18 час.
Акимова Татьяна
А Россия в своей маниакальной упертости договоренностям, опять в дураках.
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16 час.
Мария Цветкова
Украину нужно дожать дойти до конца с победой над Украиной ( неужели вы не понимаете что столько бойцы прошли поселков освободили бьют их до конца дожать Украину до конца и все нормально будет.
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4 час.
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