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Хабиб Нурмагомедов поддержал Кейна Веласкеса после приговора в США

Хабиб Нурмагомедов поддержал Кейна Веласкеса после приговора в США

Хабиб Нурмагомедов поддержал бывшего чемпиона UFC Кейна Веласкеса, приговоренного к пяти годам заключения в США за покушение.

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