New York Times: у Илона Маска возникли определенные проблемы со здоровьем - подозревают наркотики

У американского предпринимателя Илона Маска начались проблемы со здоровьем из-за активного потребления наркотических веществ в период предвыборной кампании Дональда Трампа, сообщает американская газета New York Times.
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