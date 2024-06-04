Российские школьники сегодня пройдут ЕГЭ по физике и обществознанию. Их планируют сдать почти 368 тысяч одиннадцатиклассников во всех регионах страны и в школах с российскими образовательными программами за рубежом.
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