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Царьград

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В России с 1 сентября изменятся правила освидетельствования на состояние опьянения

В России с 1 сентября изменятся правила освидетельствования на состояние опьянения

Правила медицинского освидетельствования на состояние опьянения изменятся с 1 сентября в России.С 1 сентября в России изменятся правила проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

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