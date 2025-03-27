В России с 1 сентября изменятся правила освидетельствования на состояние опьянения

Правила медицинского освидетельствования на состояние опьянения изменятся с 1 сентября в России.С 1 сентября в России изменятся правила проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии