Разорванные берега. Как выживают люди в Херсонской области

Борис Лавренёв 22 августа 2024 г. СВО в момент произвело разделение. Пулей. Уже 24 февраля 2022 г., поговорив с сестрой — заведующей отделением больницы, принявшей первых раненых, я понял, что пути назад нет.
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