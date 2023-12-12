Галина Чебан: «Ребенок с ДЦП – это благословение Божие»

Каждая маленькая девочка мечтает вырасти, создать семью и стать мамой. Для одних женщин день, когда они становятся матерями, — один из самых счастливых дней в жизни, для других — начало пути, полного испытаний.
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