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Аргументы и Факты

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СК завел дело о теракте после атак на склады в Краснодаре и Невинномысске

СК завел дело о теракте после атак на склады в Краснодаре и Невинномысске

Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о теракте по факту атак украинских дронов на склады в Краснодаре и Невинномысске«Возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атаками украинских вооруженных формирований на логистические центры в Краснодаре и Невинномысске», - говорится в публикации ведомства.

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