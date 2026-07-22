СК завел дело о теракте после атак на склады в Краснодаре и Невинномысске

Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о теракте по факту атак украинских дронов на склады в Краснодаре и Невинномысске«Возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атаками украинских вооруженных формирований на логистические центры в Краснодаре и Невинномысске», - говорится в публикации ведомства.