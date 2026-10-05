Экс-глава УКС Самары пойдет под суд за ущерб на 34 млн рублей

Бывший директор «Управления капитального строительства» предстанет перед Ленинским районным судом Самары по обвинению в превышении полномочий: он подписал акты приемки медтехники и мебели для детского отделения психиатрической больницы, которые фактически не поставлялись, из-за чего бюджет региона потерял более 34 миллионов рублей.