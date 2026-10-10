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Царьград

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У Зеленского может появиться новый враг: Тайсону показали "наезд" на Трампа

У Зеленского может появиться новый враг: Тайсону показали "наезд" на Трампа

Стоявший за спиной президента США боксёр наклоняется и интересом смотрит на телефон, где журналисты показывают заявление Зеленского о "слабости Трампа".

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