Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Врач Вознесенский раскрыл, когда заболеваемость COVID и гриппом в РФ пойдет на спад

Врач Вознесенский раскрыл, когда заболеваемость COVID и гриппом в РФ пойдет на спад

Врач-инфекционист и кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский прокомментировал «Звезде» данные о значительном росте заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ в России и рассказал, когда можно ожидать улучшения эпидемиологической ситуации в стране.

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